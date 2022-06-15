Путин обязал регионы к 2030 году тушить пожары на землях лесфонда в день обнаружения

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по сокращению площади лесных пожаров. Он поручил регионам поэтапно к 2030 году добиться уровня, при котором все пожары на землях лесного фонда ликвидируются в день обнаружения.

Кроме того, правительство Российской Федерации вместе с руководством субъектов должно обеспечить сокращение площади лесных пожаров в 2022–2030 годах не менее чем на 50% от уровня 2021 года. Правительство должно за месяц утвердить для регионов ежегодные целевые показатели и методику их расчета на период до 2030 года.

Руководители регионов должны будут ежегодно не позднее 1 марта представлять отчет о выполнении этих поручений. Указ уже вступил в силу.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что пожары этим летом наиболее вероятны в Сибири, на Дальнем Востоке и в Якутии.

По данным на 14 июня, в Якутии горит около 12 тысяч гектаров леса. По сравнению с прошлогодней ситуация с тушением складывается лучше, отметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев.