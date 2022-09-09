Режим ЧС из-за лесных пожаров отменили в Рязанской области | 360°

Важное 09 сентября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

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Viber Режим ЧС из-за лесных пожаров отменили в Рязанской области Врио губернатора Рязанской области Малков объявил о снятии режима ЧС из-за пожаров РИА «Новости»

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Режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, введенный из-за природных пожаров, перестал действовать. Врио губернатора Павел Малков опубликовалв своем Telegram-каналеофициальное распоряжение.

«Принял решение отменить на территории области режим ЧС. Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями», — написал он.

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Особый порядок работы сохранился только на территории Рязанского, Спасского и Клепиковского районов. По словам Павла Малкова, это нужно для оперативного устранения последствий пожара, контроля и более эффективного использования сил и средств.

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