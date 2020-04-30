Мать чуть не угробила детей из страха «чипирования». Какие еще причины гонят людей в «лесное паломничество»

Мать мальчиков из Татарстана пошла на отчаянный шаг, потому что боялась «чипирования». 35-летняя женщина всерьез утверждала, что эта процедура грозит всем россиянам, поэтому забрала детей в лес и построила там шалаш. Из припасов у семьи была только буханка хлеба и четыре луковицы. За неделю этот «рацион» изменился. Детям давали только листву, так как другая еда закончилась.

15-летний мальчик, изголодавший и напуганный, отправился на поиски помощи, пока мама спала. Он встретил нефтяников, которым обрисовал ситуацию. А те уже вызвали полицию.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, мать стала фигуранткой уголовного дела по статьям 117 и 156 уголовного кодекса «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«18 апреля старший сын, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился к работавшим неподалеку нефтяникам за помощью. Последние, в свою очередь, сообщили о произошедшем в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Мать и мальчики были сильно истощены, их госпитализировали. Женщину отправят на психиатрическую экспертизу, так как это уже не первый случай. Два года назад она жила в другом регионе России и также предприняла попытку уйти жить в лес с одним из сыновей.

В МВД по Татарстану сообщили, что направлена заявка на лишение женщины родительских прав.

Свердловские «спасающиеся»

В начале апреля не менее странная история произошла в Свердловской области. Там многодетная семья из страха заразиться коронавирусом ушла жить в лес. Папа, мама и трое несовершеннолетних детей (2012, 2010, 2016 годов рождения) жили под открытым небом. С собой у взрослых был мобильник и набор продуктов.

«Глава семьи сообщил, что они ушли с целью спастись от коронавируса. Они собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Спали на ветках под открытым небом», — говорится в сообщении главка МВД по Свердловской области.

Тревогу забила сестра главы семейства, когда он перестал выходить на связь. Она сутки пыталась до него дозвониться, но в итоге обратилась в полицию.

Источник фото: МВД по Свердловской области

Когда их нашли, детей после осмотра врачей в удовлетворительном состоянии отправили в центр соцпомощи. Родителей привлекли к административной ответственности за «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Житель Петербурга Александр Норко сбежал в лес также спасаться от коронавируса, но умер, отравившись кореньями вёха (ядовитое растение семейства Зонтичных — прим. ред.), спутав их с корнями кувшинки.

Мужчина целых пять дней выживал в лесу — ел уху, стирал вещи и купался в реке. Перед смертью он записал родным видеообращение.

«Судебно- медицинская экспертиза закончится где-то в середине мая… Во всех инстанциях ощущаю полное желание помочь мне, думаю, все получится, как хотел Саша. Сейчас ни одна Сашина вещь не сдвинута с места. 15 мая — 40 дней, как он ушел, во сне он сказал мне, что ушел подумать и все переосмыслить», — написала его супруга в соцсетях.

У петербуржца остались двое детей и пятеро внуков.