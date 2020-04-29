Жили в шалаше и ели листья. Жительница Татарстана переселилась в лес с детьми

Двух истощенных братьев 15 и 13 лет доставили в больницу из леса недалеко от Лениногорска в Татарстане. Жить на природу мальчиков увела родная мать. Женщина выстроила там шалаш, где они жили больше двух недель.

Пресс-служба республиканского СК сообщила, что первое время семья питалась хлебом и луковицами, которые они прихватили из дома. Когда еда кончилась, мать заставляла братьев питаться листьями.

По данным следствия, 18 апреля старший сын решил бежать, пока мать заснула. Когда он вышел из леса, то наткнулся на нефтяников, которых попросил о помощи. Мужчины тут же вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители увезли двух истощенных подростков в больницу. Мать мальчиков задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По факту истязания несовершеннолетних детей и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию завели уголовное дело. Свою причастность к преступлению мать мальчиков признала частично.

По данным ведомства, это не первая попытка женщины сбежать в лес. В 2018 году она жила в другом регионе России и также пыталась уйти жить в шалаш с одним из сыновей.

Следователи запустили процедуру изъятия детей у нерадивой матери. Сейчас решается вопрос о проведении необходимых экспертиз.

Сайт kp.ru со ссылкой на пострадавших мальчиков сообщил, что женщине кто-то внушил, что в ближайшее время всех россиян начнут чипировать. Чтобы уберечь себя и детей, она решила спрятаться в лесу.