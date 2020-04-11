Мужчина сбежал в лес от коронавируса, но умер от кореньев

Александр Норко, называвший себя «философом добровольной простоты» из Санкт-Петербурга, ушел в одиночный поход. Мужчина ошибочно употребил в пищу ядовитые коренья и погиб. Подробнее — в материале «360».

Как сообщила его дочь, мужчина погиб 6 апреля. За день до этого он записал видеообращение своей семье. В нем мужчина призвал не поддаваться панике с коронавирусом и отправиться на природу.

«Папа был экспериментатором и в этот раз по ошибке употребил в пищу корневища веха ядовитого (цикуты), перепутав их с корнями кувшинки», — написала она на своей странице в соцсети.

Она отметила, что коренья по вкусу напоминают брюкву или редьку.

«100—200 граммов корневища достаточно, чтобы убить корову», — добавила она.

Источник: Вконтакте

По словам жены погибшего, она не может выполнить его последнюю волю — кремировать тело.

«Из-за непонятности в причинах Сашиной смерти заведено уголовное дело — тело не может быть кремировано, то есть я не могу исполнить последнюю волю», — написала женщина. (Пунктуация и орфография автора сохранены).

Теперь женщина ищет юристов, чтобы похоронить погибшего так, как он хотел. У путешественника остались двое детей и пять внуков.