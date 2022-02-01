Леонида Куравлева провожают в последний путь в Москве. Прямая трансляция

Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым проходит сегодня в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко в Москве. «360» ведет прямую трансляцию.

Траурное мероприятие по желанию семьи решили провести в закрытом формате. Похороны актера состоятся на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни. В январе его доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на ковид, тесты были отрицательными. После госпитализации его направили в хоспис для паллиативной помощи.

За свою карьеру Куравлев сыграл более двухсот ролей в разных кинолентах. Первый большой успех Куравлеву принесла роль Пашки Колокольникова в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень». Позже он говорил, что именно с этого он начался как актер.

Стихией Куравлева были комедии. Многие любят его за неповторимый образ Жоржа Милославского в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» или за роль сантехника Афони. Этому персонажу даже поставили памятник в Ярославле.