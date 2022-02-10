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    10 февраля 2022, 22:21

    Владимир Жириновский перестал узнавать родных — СМИ

    Ura.ru: госпитализированный с омикроном глава ЛДПР Жириновский не узнает родных

    Ирэна Вороник

    Состояние заболевшего ковидом 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось. По некоторым данным, он уже не может узнавать окружающих. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на источники.

    Владимир Жириновский перестал узнавать родных — СМИ

    По данным издания, Жириновский уже перестал узнавать политических соратников. Он также не понимает, что рядом с ним его родственники или врачи. Пока медики не готовы дать никаких прогнозов по его выздоровлению.

    При этом в ЛДПР звучат совсем другие заявления. В партии сообщили, что политик чувствует себя хорошо. Там заверили, что Жириновский каждый день работает с прессой и документами. Он также раздает своим коллегам поручения по телефону. В пресс-службе ЛДПР надеются, что партийный лидер очень скоро вернется к работе.

    Как ранее сообщал Mash, Владимир Жириновский попал в больницу с обширным поражением легких — 50-70%. По данным канала, у политика двустороння пневмония. Сам Жириновский не раз подчеркивал, что с начала прививочной кампании успел поставить прививки уже семь раз. Он призывал россиян сдавать тесты на антитела, и как только их станет меньше — сразу вакцинироваться.