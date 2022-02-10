Состояние заболевшего ковидом 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось. По некоторым данным, он уже не может узнавать окружающих. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, Жириновский уже перестал узнавать политических соратников. Он также не понимает, что рядом с ним его родственники или врачи. Пока медики не готовы дать никаких прогнозов по его выздоровлению.

При этом в ЛДПР звучат совсем другие заявления. В партии сообщили, что политик чувствует себя хорошо. Там заверили, что Жириновский каждый день работает с прессой и документами. Он также раздает своим коллегам поручения по телефону. В пресс-службе ЛДПР надеются, что партийный лидер очень скоро вернется к работе.

Как ранее сообщал Mash, Владимир Жириновский попал в больницу с обширным поражением легких — 50-70%. По данным канала, у политика двустороння пневмония. Сам Жириновский не раз подчеркивал, что с начала прививочной кампании успел поставить прививки уже семь раз. Он призывал россиян сдавать тесты на антитела, и как только их станет меньше — сразу вакцинироваться.