Жириновский прививался 7 раз и заболел. Этому нашлось логичное объяснение

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заболел COVID-19. Госпитализацию политика, заразившегося штаммом «омикрон», официально подтвердили в Минздраве РФ. Уже появилось мнение, что Жириновский загубил иммунитет частыми прививками. Но поспешных выводов делать не стоит.

О том, что Владимир Жириновский находится в больнице, стало известно 9 февраля. Источники сообщали, что глава ЛДПР находится под присмотром врачей в ЦКБ.

Позже появились предположения, что политик заразился «омикроном». Минздрав, отметило РИА «Новости», подтвердил госпитализацию Жириновского. Как оказалось, в клинику он попал еще 2 февраля.

«Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в министерстве, добавив, что у политика действительно выявили штамм «омикрон».

Между тем источник в политических кругах заверил ТАСС, будто бы лидер ЛДПР в тяжелом состоянии. Аналогичные сведения приводил и Ura.Ru в Telegram: якобы Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Поражение легких у него, утверждала газета «Известия», 75%. По словам источника РИА «Новости», состояние политика, наоборот, не требует подключения к ИВЛ.

Все прививки Жириновского

Владимир Жириновский постоянно рассказывал о сделанных против коронавируса прививках и говорил, что чувствует себя хорошо.

Со слов Жириновского, первый раз он привился «Спутником V» в сентябре 2020 года. Вплоть до конца 2021-го, писало РИА «Новости», политик получил шесть доз вакцин против коронавируса — в том числе и назальную. Четырежды главе ЛДПР делали инъекции «Спутником V» и «Спутником Лайт», еще два раза прививали «КовиВаком». Седьмой укол был как раз в декабре 2021 года.

«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра имени Чумакова. <…> В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев на фоне новостей о госпитализации политика заявил Ura.Ru, что тот загубил свой иммунитет частыми прививками.

«Я не советую никому столько раз прививаться», — подчеркнул специалист.

«Свежая» защита

Его коллега, вирусолог Владимир Болибок в беседе с «360» заметил, что подорвать иммунную систему таким образом Жириновский не мог. Во-первых, потому что прививался с определенными интервалами и контролировал уровень антител.

«Прививку он делал именно для того, чтобы поддерживать уровень антител. Как он утверждал, [показатель] был низким. Каким именно, я не знаю», — заметил Болибок.

Он напомнил, что международный стандарт измерения уровня антител появился только летом 2021 года. Учитывать необходимо и данные о том, чем именно вакцинировался лидер ЛДПР. Недавно полученные по «КовиВаку» сведения, пояснил Болибок, указали на 62% эффективность этой вакцины.

По факту Владимир Вольфович привит только «Спутником V», и это было год назад. При таком раскладе можно сказать, что он почти гарантированно заразился бы «омикроном», несмотря на все прививки, которые делал Владимир Болибок вирусолог.

«Если разобраться в деталях: из высокоэффективных прививок он сделал „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ год назад. Как мы знаем, „Спутник V“ защищает от „омикрона“, если прививка свежая — в пределах трех месяцев», — заметил вирусолог.

Информации об эффективности других отечественных вакцин в плане защиты организма от столкновения со штаммом «омикрон», подчеркнул Владимир Болибок, нет.