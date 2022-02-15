ЛДПР анонсировала выступление Жириновского перед СМИ

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который попал в ЦКБ с ковидом, стабильное. В партии надеются, что политик сможет выступить перед СМИ в ближайшее время, заявил от имени фракции зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов.

Леонов подчеркнул, что Жириновский получает всю нужную помощь врачей. По его словам, он продолжает руководить партией и, возможно, вскоре сможет сам ответить на все вопросы.

Депутат подчеркнул, что партия работает в обычном режиме. Сегодня состоялось очередное заседание фракции. Он также заметил, в СМИ появляются слухи со ссылкой на анонимные источники, но ни один из них не сказал правды.

«Вместе с тем мы обращаемся к СМИ, которые дорожат репутацией, с просьбой прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья Владимира Жириновского. Вся фракция ЛДПР категорически осуждает подобные провокации», — подчеркнул Леонов.

По его словам, когда Жириновский вернется к публичной работе, подобные публикации этих СМИ станут прилюдным репутационным банкротством. Ранее в пресс-службе партии заявляли, что юристы уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд.