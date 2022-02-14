ЛДПР анонсировала скорое возвращение Жириновского к работе

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным. Он работает с документами, изучает прессу и дает поручения по телефону. Об этом говорится в официальном заявлении партии в Telegram-канале.

В организации отметили, что вся информация от «источников» по поводу здоровья Владимира Жириновского сильно преувеличена и рассчитана только на сенсационный эффект. В партии подчеркнули, что намерены прекратить сотрудничество с изданиями, которые спекулировали на теме здоровья политика.

«Юристы ЛДПР уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд», — говорится в сообщении.

В партии подчеркнули, что рассчитывают на возвращение своего лидера к полноценной и активной работе уже в ближайшее время.

«Мы благодарны всем за добрые слова в адрес лидера ЛДПР. Ну а колоссальное внимание СМИ Владимиру Жириновскому лишь демонстрирует его значимость в публичной политике России», — говорится в сообщении.

Депутат от фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с Lenta.ru назвал сплетнями и слухами информацию Telegram-каналов о якобы воспалении мозга Владимира Жириновского.

«Я не комментирую сплетни и слухи. У нас информация, сами видите какая в Telegram-каналах за последнее время появлялась. И сколько выявлено недостоверных каналов, которые, гоняясь за сенсацией, подают всякие сплетни, которые потом не подтверждаются», — подчеркнул он.

Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу в начале февраля. Врачи диагностировали у политика коронавирусную инфекцию. По данным Министерства здравоохранения, состояние лидера ЛДПР остается стабильным. Он получает все необходимое лечение.