«Только живи». Сын Жириновского поддержал госпитализированного с «омикроном» отца

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться под наблюдением врачей после заражения коронавирусом. Сын политика Игорь Лебедев решил обратиться к своему отцу в соцсети.

«Только живи!» — написал Лебедев в Facebook.

Свой пост он сопроводил статусом «беспокоится» и смайлом. Подписчики пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Ранее партия ЛДПР сделала официальное заявление по состоянию здоровья своего лидера. В сообщении отмечалось, что Жириновский находится в стабильном состоянии. Политик работает с документами, изучает прессу и дает поручения по телефону. Также в ЛДПР заявили, что намерены подать в суд на издания, спекулировавшие на теме здоровья Жириновского.

Лидер фракции оказался в Центральной клинической больнице в начале февраля. Причиной госпитализации стало заражение коронавирусом. Сейчас врачи продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что жизни Жириновского ничего не угрожает.