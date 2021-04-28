Лавров заявил о существовании в России базы для создания альтернативы SWIFT

Россия может создать аналог SWIFT, база для появления альтернативы этой платежной системы уже существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

«Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость», — подчеркнул он.

На сегодняшний день в России существует система передачи финансовых сообщений Центробанка. Ее создали для предотвращения рисков возможного отключения российских банков от SWIFT.

На фоне регулярного введения новых пакетов санкций в СМИ появляются сообщения о том, что очередной ограничительной мерой против России может стать отключение ее от SWIFT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял журналистам, что в Кремле не исключают таких мер в свете антироссийской риторики западных стран.

В конце апреля с призывом отключить РФ от системы международных платежей выступила самая крупная в европейском парламенте фракция Европейская народная партия. Представитель политической организации заявил, что это отключение должно стать ответом Москве на дипломатический конфликт с Чехией.