Депутаты Европарламента пригрозили России отключением от SWIFT

Самая крупная в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия призвала дополнить список санкций против России отключением от системы международных платежей SWIFT. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил представитель партии перед началом новой сессии Европарламента.

Он напомнил, что Совет министров иностранных дел Евросоюза 19 апреля отказался от голосования по новым санкциям против России.

«Наша партия поддерживает расширение санкций. Новые ограничения могут включать запрет на поездки олигархов на территорию Евросоюза, а также исключения России от системы SWIFT», — заявил он.

По его словам, новые санкции должны ввести в ответ на дипломатический конфликт с Чехией.

Заявления о возможном отключении от SWIFT появлялись неоднократно. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в случае введения этих мер страна задействует другие системы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают таких мер в свете усиления санкционных устремлений со стороны стран Западной Европы и США.

В начале марта этого года Центробанк объявил о необходимости увеличить количество операций через Систему быстрых платежей и Систему передачи финансовых сообщений. Такие меры позволят сократить использование системы SWIFT.