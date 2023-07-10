Общество 10 июля 2023, 17:24 Лавров заявил, что ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен МИД РФ: усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки были безрезультатными РИА «Новости»

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Усилия ООН по выполнению российской части стамбульской зерновой сделки не принесли никакого результата. Такое заявление сделал в понедельник глава МИД России Сергей Лавров, написало РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что российская часть пакета сделки не выполнялась ни в одном из своих пунктов. При этом месяцы напролет представители секретариата международной организации уверяли, что очень много работали.

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«Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — сказал Лавров.

При этом Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне. Для этого нет препятствий. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда выполняет свои обязательства и продолжит продавать злаковые.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также говорила, что ООН провалила работу по реализации российской части зерновой сделки. По ее словам, был целый ряд причин, переговоры по сделке в целом вызывают много вопросов. При этом МИД Турции поддержал идею продлить зерновую сделку после 17 июля.