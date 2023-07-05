Мир 05 июля 2023, 15:38 МИД Турции поддержал идею продлить зерновую сделку Глава МИД Турции Фидан заявил, что поддерживает продление зерновой сделки после 17 июля РИА «Новости»

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Зерновую сделку, срок которой подойдет к концу менее чем через две недели, нужно продлить. На это указал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фидан напомнил, что турецкая сторона обеспечила проведение переговоров по важным темам. Например, смогла усадить за стол переговоров Украину, Россию и ООН и предотвратить глобальный продовольственный кризис.

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«Турция привержена идее поддержания инициативы, и мы рассчитываем на вашу поддержку», — подчеркнул Фидан во время выступления на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

МИД России заявил, что не видит основания для продления зерновой сделки, поскольку условия российской стороны не выполняются. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что страна в нужное время объявит свое решение о пролонгации соглашения, срок действия которого истекает 17 июля.