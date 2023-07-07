Мир 07 июля 2023, 21:09 ООН не справилась с российской частью по зерновой сделке Захарова заявила, что ООН провалила работу по реализации российской части зерновой сделки РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ООН провалила работу по реализации российской части зерновой сделки. Об этом дипломат сообщила в эфире программы «60 минут» на телеканале«Россия 1».

«У них (у ООН — прим. ред.) есть четкое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же, генеральным секретарем ООН», — сказала Захарова.

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Она добавила, что, к сожалению, по целому ряду причин — зависящих или не зависящих от ООН, — с этой работой в организации не справились.

Захарова отметила, что переговоры по сделке вызывают вопросы, потому что «киевский режим на глазах у всего мира взрывает аммиакопровод». Причем, отметила официальный представитель МИД, сделано это было демонстративно и нагло, так как киевский режим уверен в своей безнаказанности.

Поскольку подрыв осуществили на гражданской инфраструктуре, добавила она, речь идет о теракте.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, уточнил ТАСС, на брифинге отметил, что не знает, будет ли продлена зерновая сделка после 17 июля

Министр иностранных дел Турции Хакан Фида заявил, что зерновую сделку, срок которой подойдет к концу менее чем через две недели,нужно продлить. Турецкая сторона обеспечила проведение переговоров по важным темам.