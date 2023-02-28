Мир 28 февраля 2023, 18:09 Профессор Сакс возложил ответственность за подрыв «Северных потоков» на США Профессор Сакс: ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США Danish Defence

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Расследование журналиста Сеймура Херша о подрыве российских магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» является достоверным, хотя данные отвергло правительство США и власти других стран, заявил американский профессор экономики Джеффри Сакс. Он отметил, что никаких аргументов в пользу того, что статья якобы не верна, никто не привел.

«Это было просто плоское отрицание. Они (власти США и других стран — прим. ред.) говорили, что это фантазия, ложь, но они не представили никакой альтернативы», — обратил внимание эксперт.

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Сакс добавил, что теракт на глубоководных объектах организовать очень непросто. Он напомнил, что трубопровод проходит примерно на глубине 90 метров. Для его подрыва потребовалось много взрывчатки.

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«Часть планов не удалась, явным намерением было взорвать все четыре трубопровода, но это показывает, насколько это было трудно технически», — добавил профессор.

По его мнению, сделать такое могут очень немногие правительства, но властям Соединенных Штатов, очевидно, подобное под силу.

«Американские политики ненавидели „Северный поток“, они ненавидели его очень сильно, не проходило и дня, чтобы они не говорили, какой позорный этот проект», — добавил он.

Сакс также осудил решение Швеции закрыть доступ к данным, полученным при расследовании теракта. По его оценке, шведские специалисты выступили в итоге в качестве «уборщиков», которые должны были скрыть серьезные улики на месте преступления.