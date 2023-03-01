Мир 01 марта 2023, 20:07 Еврокомиссии предложили подумать над национализацией «Северного потока — 2» Евродепутат Гернер предложил ЕК подумать над национализацией «Северного потока — 2» kustbevakningen.se

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Депутат Европарламента от Германии Мориц Гернер обратился к Еврокомиссии с предложением национализировать «Северный поток — 2», чтобы ФРГ использовала его в собственных целях. Политик отметил, что инфраструктура газопровода могла бы быть весьма полезна, сообщила Lenta.ru.

«Считает ли Еврокомиссия, что Германии стоит национализировать инфраструктуру „Северного потока — 2“ для транспортировки СПГ», — заявил Гернер в обращении к ЕК.

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Интерес депутата также вызвали условия и обстоятельства, при соблюдении которых Еврокомиссия посчитает такой вид санкций оправданным.

В начале февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на российские магистральные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В октябре минувшего года президент России Владимир Путин заявлял, что после случившегося «СП-2» могут уже не запустить повторно. Глава государства назвал случившееся терактом.