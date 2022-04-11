Лавров: провокацию в Краматорске очень быстро «замолчали»

После предъявленных Россией данных провокацию в Краматорске очень быстро «замолчали», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что украинская сторона собирается продолжать попытки дискредитации ВС РФ, об этом говорят данные российской разведки.

«Будут провокации еще и на днях, и в субботу, и в воскресенье. Наши Минобороны и Национальный центр управления обороной предъявляли разведданные, которые раскрывают планы украинского режима при прямой поддержке западных спецслужб устраивать новые провокации», — отметил министр сказал он в эфире телеканала «России 24».

Он напомнил, что провокацию в городе Буча власти Украины еще продолжают каким-то образом обыгрывать, то по Краматорску «как-то очень быстро замолчали».

«Видимо, предъявленные тут же, в тот же день, доказательства, включая баллистические факты и целый ряд других, в том числе хотя бы отсутствие у нас на вооружении этой самой „Точки У“», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия в ответ на новые провокации будет предъявлять факты, опровергающие обвинение. Отдельно он обратил внимание, что РФ продолжает выступать за продолжение переговорного процесса с украинской стороной.

«Россия выступает за переговоры с Украиной», — подчеркнул министр.