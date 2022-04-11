Украинский депутат назвал «спектаклем с трупами» провокацию в Буче

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал провокацию в Буче «спектаклем с трупами». В своем Telegram-канале он разместил видео, подтверждающее инсценировку событий в украинском городе.

Лишенный мандата Кива заявил, что эти кадры попали на президентский канал, но потом их спешно удалили. На видео украинские солдаты тащат по дороге на веревке тело человека. Экс-депутат отметил, что данную постановку сотворили украинские спецслужбы перед приездом «лицедея-Зеленского с иностранными журналистами».

«Все тайное становиться явным. А так как у этих плебеев руки из жопы <…> у них то пограничники воскресли, то роженицы — блогерши, то трупы руками машут, то ракеты с украинской серией номеров», — написал под видео Кива.

Украина обвинила российских военнослужащих в якобы расстреле мирных жителей в Буче. Однако вскоре появились доказательства инсценировки. В этом помогли соцсети, съемки из космоса и видео. Военные эксперты также нашли нестыковки в видеозаписи из Бучи. Постепенно мировые СМИ начали выражать сомнение в достоверности предоставленных Украиной видозаписей.