Найдены новые несостыковки в провокации в Буче

Военные эксперты заявили о новых несостыковках в провокации в Буче. Речь идет о видео, на котором солдаты тросами двигают тела.

По данным телеканала РЕН ТВ, таким образом проверяют, были ли заминированы трупы. Эксперты считают, что видео постановочное, так как поведение и одежда военных не соответствуют ситуации.

Во-первых, они слишком близко подходят к телам. В случае минирования гранатой Ф-1 осколки от боеприпаса могут разлетаться на 200 метров.

Кроме того, военные не одеты в защитные костюмы. На одном из них нет даже шлема.

Ранее европейские политики усомнились в том, что российские солдаты совершали массовые убийства в Буче. Они отметили, что в фотографиях с места происшествия есть «несоответствие с версией украинского правительства». Кроме того, информация о Буче была обнародована как раз в тот момент, когда Россия и Украина «подошли к подписанию соглашения».