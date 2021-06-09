Лавров поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

У России нет завышенных ожиданий от саммита Владимира Путина и Джо Байдена, однако есть заинтересованность в позитивных результатах этой встречи. Об этом на «Примаковских чтениях» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы будем заинтересованы в позитивных результатах саммита. Но, как говорится, для танго нужны двое, а если кто-то танцует брейк-данс, то это, наверное, уже сложнее получается. <…> У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий [относительно саммита], что грядут какие-то прорывы», — приводит РБК слова министра.

Лавров уточнил, что хотя завышенных ожиданий и нет, «есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы».

Президент России Владимир Путин впервые встретится с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом в Женеве 16 июня. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что в саммите также примет участие Сергей Лавров. По его словам, к мероприятию могут подключиться российский и американский послы Анатолий Антонов и Джон Салливан.