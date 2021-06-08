Президент США Джо Байден в ближайшее время проведет ряд встреч в Европе, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным. К этим саммитам он готовился 50 лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он готовился к этому 50 лет, он был на мировой сцене и знает определенное число лидеров, включая президента Путина, и тех, кого он увидит на саммите НАТО и G7», — сказала Псаки во время брифинга.

Она добавила, что личные встречи с мировыми лидерами имеют большое значение для Байдена, так как они более эффективны. По словам пресс-секретаря, за плечами главы Вашингтона несколько десятилетий опыта, на который он будет опираться во время поездки.

«Он вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США», — подчеркнула Псаки.

Байден 16 июня проведет переговоры с Путиным в Женеве. Перед этим у американского лидера запланирована встреча с британским премьером Борисом Джонсоном, а также саммит G7 и саммит США-НАТО.