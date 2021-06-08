МИД не исключил участие Лаврова в американо-российском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в американо-российском саммите в Женеве 16 июня. Участников саммита определят позже.

«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», — процитировал ТАСС замглавы МИД России Сергея Рябкова.

В саммите, помимо Лаврова, могут принять участие посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан.

«Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решения с учетом того, что не согласован формат», — добавил он по поводу присутствия послов на саммите.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США объявят детали по месту и времени встречи Владимира Путина и Джо Байдена синхронно.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Это будут первые переговоры лидеров России и США с момента вступления Байдена в должность президента. Темы для обсуждения на российско-американском саммите пока не известны. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден намерен говорить с российским коллегой Владимиром Путиным с позиции силы.