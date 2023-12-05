05 декабря 2023, 13:02
Сотрудникам Банка России запретят пользоваться iPhone в рабочих целях
РИА «Новости»: сотрудникам ЦБ с 25 декабря запретят использовать IPhone
Сотрудникам Банка России с 25 декабря запретят пользоваться iPhone и iPad в служебных целях. Об этой мере сообщил источник РИА «Новости».
«С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности», — указал собеседник агентства, сославшись на распоряжение главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
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Помимо этого, по его словам, ЦБ не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы для своих нужд.
РИА «Новости» обратилось в Банк России, чтобы получить комментарий по этому поводу.
Запрет на использование iPhone в рабочих целях ранее уже ввели в некоторых ведомствах и государственных организациях РФ. В частности, такие меры приняли в Минпромторге.
В Минцифры также запретили сотрудникам пользоваться гаджетами Apple для доступа к рабочим перепискам и приложениям. Эти же меры применили для сотрудников Минтранса и таможенных органов страны.
ЦБ РФ
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