Общество 12 августа 2023, 09:29 Сотрудникам Минцифры запретили использовать технику Apple в рабочих целях Минцифры: сотрудникам запретили использовать технику Apple в служебных целях Unsplash

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Минцифры запретило своим сотрудникам использовать для служебных целей технику Apple, сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах форума «Цифровая эволюция». Его процитировал ТАСС.

Он уточнил, что в личных целях использовать такие смартфоны и планшеты можно, однако нельзя входить с них в рабочую почту и открывать документы.

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«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке», — пояснил министр.

Если у сотрудника нет возможности использовать телефон на Android, ему придется пользоваться для доступа к почте и документам только компьютерной техникой.

В начале лета ФСБ и ФСО вскрыли разведакцию Соединенных Штатов, которая проводилась через вирусную программу в телефонах Apple. После этого не применять iPhone для служебных целей уже решили российские министерства транспорта, промышленности и торговли, а также РЖД, Ростех и Росавиация.