Врач оценил необходимость вакцинации детей от коронавируса

В случае успешного испытания вакцины от коронавируса, прививку нужно будет делать подросткам от 14 до 18 лет, чтобы защитить их репродуктивные органы. Об этом рассказал педиатр и вирусолог Евгений Тимаков.

«Я за вакцинацию подростков 14-летнего возраста, потому что их организм почти как взрослый. У них уже выражено половое созревание, пубертат так называемый, а коронавирус, к сожалению, размножается в репродуктивных органах и поражает их. Им может быть показана вакцинация, но при условиях, что будут подобраны дозы, будет понятна эффективность и безопасность этой вакцины», — приводит ТАСС слова врача.

Тимаков отметил, что дети легче заражаются штаммом SARS-CoV-2 «дельта», чем вариантом вируса, который циркулировал до его появления. По его словам, ковидом стали чаще болеть новорожденные.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что у перенесших ковид детей могут появиться проблемы с памятью, развиться когнитивные нарушения и осложнения, которые поражают сердце, почки, головной мозг и желудочно-кишечный тракт.