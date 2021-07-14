Когда в России будет разрешено вакцинировать подростков от коронавируса, делать это будут только после согласия родителей. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей», — процитировала газета «Известия» ее слова.

Однако Кузнецова обратила внимание, что в нашей стране пока нет зарегистрированной вакцины от коронавируса для подростков. Обсуждать подробности, по ее мнению, рано. Чтобы вакцина была доступна для детей, она должна пройти полноценные клинические исследования. Сейчас разрешение на это исследование получил Центр имени Гамалеи.

В среду глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России вакцинация подростков от коронавируса должна начаться к 20 сентября 2021 года. В частности, в столице уже началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Уже 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток. У двух детей после процедуры была температура 37 градусов, но это нормально в таком случае.