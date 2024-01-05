Происшествия 05 января 2024, 17:56 Житель Шебекина получил ранение в результате обстрела ВСУ Гладков: при обстреле ВСУ Шебекина пострадал местный житель РИА «Новости»

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Украинские военные атаковал город Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино попал под обстрел ВСУ, есть один пострадавший — охранник одного из промышленных предприятий. У него осколочное ранение нижней конечности, бригада скорой помощи доставит его в больницу», — написал он.

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Гладков добавил, что различные повреждения получили три промышленных предприятия.

«Возгораний нет, на месте работают оперативные службы. Также есть повреждение на линиях электропередач, абоненты ряда центральных улиц попадут под отключение. Аварийные службы начали устранять последствия», — добавил губернатор.

В ночь на 5 января украинские военные нанесли удар по Белгороду, Гладков показывал кадры последствий обстрела. Мэр города Валентин Демидов уточнял, что повреждения получил 31 автомобиль.