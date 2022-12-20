Общество 20 декабря 2022, 08:49 Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с мая Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 68 рублей впервые с 11 мая РИА «Новости»

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Курс американского доллара на Московской бирже поднялся выше 68 рублей впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс валюты на вторник, 20 декабря, составит 68,11 рубля. Таким образом, доллар за сутки вырос на 3,35 рубля. Евро прибавил на 2,94 рубля, он торгуется на отметке 72,04 рубля.

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Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» заявлял, что точные причины падения курса рубля пока что остаются неизвестными.

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При этом он предположил, что свою роль в этом играет Центральный банк России, под управлением которого на внутренний рынок выбрасывают большое количество рублей.

По мнению Корнеева, курс доллара на отметке 70 рублей является оптимальным для импортеров и экспортеров.

Профессор РАНХиГС Юрий Юденков предупреждал россиян, что бежать в обменники и приобретать иностранную валюту не стоит.

Курс доллара не поднимется до 100 рублей, а нынешний рост валюты связан, скорее всего, с действиями правительства для балансировки государственного бюджета.