Эксклюзив 19 декабря 2022, 23:01 💶 Курс валют пустился в безудержный рост. Ждать ли евро по 100 рублей? Экономист Корнеев: курс евро вряд ли превысит 100 рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Курсы доллара и евро показывают рост уже не первую неделю. Причем эта тенденция продолжается: американская валюта уже приблизилась к отметке в 70 рублей, но такая цифра считается оптимальной. Точные причины резкого падения рубля сейчас никто не назовет, но в ближайшее время о них станет известно. Об этом в разговоре с «360» заявил экономист Валерий Корнеев.

Реклама

Далее — его прямая речь.

Вряд ли кто-то точно знает, из-за чего происходит рост курса доллара и евро, потому что эта функция некоторым образом скрыта в валютообменных операциях, которые происходят под управлением Центробанка. Кто-то выбрасывает большое количество рублей.

Я знаю, что в процессе участвует Центробанк, и наверняка это связано с определенными вопросами по наполнению бюджета. Вся эта история ожидалась еще где-то месяца два назад, но почему она происходит сейчас? Думаю, что точно вам сказать никто не сможет. Но я полагаю, что ответ мы увидим в ближайшие неделю-две. Что-то произойдет такое, что увидят все и поймут, почему это происходило.

Равновесная цифра, которая бы устраивала и экспортеров, и импортеров, если мы говорим про доллар, составляет примерно 70 рублей. Ее называли практически с весны. И вот она уже достигается легко, причем буквально в течение нескольких дней.

Происходящее может быть связано с тем, что, например, завершилась какая-то масштабная операция по закупке большого объема технологической продукции, которая нам необходима для импортозамещения по выгодным ценам. Теперь курс доллара возвращают к той цифре, которая, в принципе, устраивает всех для наполнения бюджета и не очень напрягает тех, кто занимается импортной продукцией — вот и все.

Цифры в 50, 60 или 70 рублей — это серьезное подспорье для тех, кто, возможно, покупал какую-то продукцию в больших объемах. Например, промышленное оборудование.

Много чего можно купить за полгода, если у вас, например, из страны выведено за это время порядка 200-250 миллиардов долларов и куплены более 100 танкеров. Я думаю, что, кроме танкеров, приобрели большое количество промышленного оборудования. И для этого понадобилось немного сократить расходы.

Говоря о курсе евро, [предположу, что] вряд ли он перевалит за 100 рублей. Я не вижу возможностей для этого.