Деньги 19 декабря 2022, 16:56 Россиянам посоветовали пока не покупать доллары и евро

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Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «Политика сегодня» посоветовал россиянам не покупать доллары и евро.

По его словам, нынешний рост курса валют связан с политическими играми.

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«Это чисто политические действия <…> Это действия правительства для балансировки бюджета», — сообщил Юденков.

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Он добавил, что бежать и покупать доллары и евро, опасаясь роста до ста рублей, не стоит.

В понедельник, 19 декабря, курс евро поднялся до 71 рубля, а доллар перескочил отметку в 67 рублей.

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