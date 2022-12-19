19 декабря 2022, 16:56
Россиянам посоветовали пока не покупать доллары и евро
Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «Политика сегодня» посоветовал россиянам не покупать доллары и евро.
По его словам, нынешний рост курса валют связан с политическими играми.
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«Это чисто политические действия <…> Это действия правительства для балансировки бюджета», — сообщил Юденков.
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Он добавил, что бежать и покупать доллары и евро, опасаясь роста до ста рублей, не стоит.
В понедельник, 19 декабря, курс евро поднялся до 71 рубля, а доллар перескочил отметку в 67 рублей.
Курс валют
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