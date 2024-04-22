Общество 22 апреля 2024, 15:24 Куренков поручил решить вопрос с учебой детей на затопленных территориях в ближайшее время Глава МЧС: нужно максимально быстро организовать учебу детей в зонах подтопления РИА «Новости»

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Организация полноценного учебного процесса для детей, которые проживают в районах затопления, — один из приоритетных вопросов, которые надо решить в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

На заседании министр выслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. По итогам он поручил главам регионов увеличить темп ликвидации последствий прохождения весеннего половодья.

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В приоритете — помощь людям, особенно многодетным семьям, пожилым и маломобильным жителям, а также семьям участников СВО. Отдельно Куренков отметил важность организации нормального учебного процесса для детей из населенных пунктов, которые оказались подтоплены.

Необходимо в кратчайшие сроки организовать полноценный учебный процесс для детей, которые проживают в районах затопления. Вместе с этим уже сейчас важно проработать вопросы их отдыха в детских оздоровительных лагерях. Александр Куренков глава МЧС

Тем, кто потерял работу из-за последствий паводка, нужно помочь с трудоустройством, добавил он. Помимо этого, важно проработать вопрос выплаты субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы они снова смогли функционировать.

Еще одно поручение касалось дополнительных мер по контролю санитарной обстановки в зоне ЧС и доставке питьевой воды.

Подняли на заседании и вопрос проведения превентивных мер, в том числе дноуглубительных работ, расчистки русел рек и строительства объектов инженерной защиты, одновременно с ликвидацией последствий паводка, уточнили в МЧС.