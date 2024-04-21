Эксклюзив 21 апреля 2024, 12:56 «Никто никого не бросает». Как Курган пережил половодье Корреспондент «360» Кононова: жители Кургана во время паводков помогали соседям

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Курганскую область накрыли масштабные паводки. Вслед за Оренбургской областью ее территории превратились в сплошную зону бедствия. Корреспондент Елена Кононова выяснила у местных жителей, спасателей и волонтеров, как они справлялись с последствиями наводнения.

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Елена Кононова приехала в село Кетово и побеседовала с местными жителями.

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«Совершенно апокалиптичный вид. Здесь течение усиливается, и вода поднимается все выше и выше», — поделилась впечатлениями она.

Местный житель Роман рассказал, что больше всего пострадали дома, находящиеся в низине. Вода прибывала очень быстро, за 16 часов она поднималась на полтора метра. По его словам, такие масштабы паводков здесь в последний раз наблюдались в 1994 году.

Несмотря на стихийное бедствие, жители сплотились и помогают друг другу.

«Все вместе. Радует, что никто никого не бросает», — подчеркнул Роман.

Паводок затронул микрорайон «Тополя». По словам куратора, закрепленного за группой по аварийно-спасательным работам, Андрея Попова, некоторые наотрез отказались покидать свое жилье. Таких людей спасатели адресно берут на контроль, а каждый дом записывают.

По словам куратора, в первый день вода поднималась небольшими темпами, затапливало по несколько улиц.

«Во второй день и третий вода настигала очень стремительно, затапливало уже по две-три улицы. Вода прибывала на глазах», — поделился Попов.

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Не тратили время на негодование

Жители подтопленных территорий получали возможность разместиться в безопасных местах. Начальник ПВР, расположенного в школе, Михаил Тимофеев сообщил, что здании находятся 164 эвакуированных жителя.

«Из них 37 дети, 51 — пенсионеры, 16 — инвалиды, шесть человек являются малоподвижными. Все люди, поступившие на наш пункт, обеспечены спальными местами», — добавил он.

Тимофеев отметил, что в ПВР организовали трехразовое питание, а для детей школьного возраста проходят занятия. К сожалению, кроватей на всех не хватает, поэтому молодых курганцев обеспечивают только матрасами. При этом у всех эвакуированных есть чистое постельное белье и доступ к горячей воде.

Находящийся в ПВР житель Кургана Дмитрий Тимофеев признался, что в прошлом году его дом горел, а теперь его затопило.

Когда появилось сообщение об эвакуации, мы не стали раздумывать долго. Собрали детей, и собрали необходимые вещи и документы. В том году мы сгорели, а в этом году тонем… Дмитрий Тимофеев курганец

Пострадавшие от паводка люди постарались не тратить время на негодование и злость. Вместо этого жители сплотились и вместе боролись с последствиями стихии.

«Они находили лодки и помогали чем могли соседям, сотрудникам МЧС, незнакомцам. И в этом самая большая сила, о которой мы рассказали на примере жителей Кургана», — заключила Кононова.

Ранее спасатели спрогнозировали постепенное падение уровня воды в реке Тобол в Кургане в ближайшие пару дней.