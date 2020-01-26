Кубанскому губернатору посоветовали следить за выражениями после слов о свалке и Мамаевом кургане

Сравнение свалки с Мамаевым курганом — это очень неаккуратное высказывание губернатора Кубани Кондратьева. И оно говорит многое о том, как чиновник мыслит, считают в Госдуме. Там главе региона посоветовали в следующий раз внимательнее подбирать слова.

«Неаккуратное очень высказывание. Надо следить за тем, о чем ты говоришь, где говоришь и по какому поводу. Это свидетельствует об определенном стиле мышления. У нас в разных местах губернаторы подобные вещи себе позволяют. То работники МЧС перед ними прыгают как собачки, то вот такие заявления. Это какая-то безответственность и отсутствие необходимого высокого уровня культуры.», — заявил во время беседы с «360» депутат Госдумы от Краснодарского края Николай Осадчий.

Собеседник отметил, что подобные случаи — это проблема во всех сферах. Подготовкой кадров надо заниматься серьезнее.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позволил себе неосторожное сравнение свалки в одном из районов региона с Мамаевым курганом.

В районе этой возвышенности на берегу Волги шла кровопролитная Сталинградская битва во время Великой Отечественной войны. Сейчас там находится мемориал с главным памятником комплекса «Родина-мать зовет!» Там же захоронен прах более чем 35 тысяч защитников Сталинграда.