Губернатор Кубани сравнил свалку с Мамаевым курганом. Видео

По данным волгоградского сайта V1.RU, заявление глава Кубани сделал в Белореченском районе. Там находится гигантская свалка, на вонь от которой жалуются местные жители.

«Этап, когда мусор просто вываливается. В лучшем случае пересыпается, а в худшем — вообще не пересыпается. И просто растет этот Мамаев курган, и все. А потом начинает пахнуть, потом начинает цвести, начинает раздражать жителей», — заявил губернатор.

На свалку в Белореченском районе местные жители жаловались уже давно. Сайт «Живая Кубань» сообщил, что суды и надзорные органы неоднократно требовали ликвидировать полигон. Однако все требования игнорировались. Сегодня стало известно, что директор компании, который занимался работой свалки уволился.

Не исключено, что говоря о Мамаевом кургане губернатор Краснодарского края имел в виду похоронные традиции у монгольских военачальников, одним из которых был Мамай. Их хоронили в гигантских курганах, которые насыпали солдаты армий. По легенде именно на этой возвышенности в золотых доспехах был похоронен Мамай. В ходе раскопок его могилу так и не нашли. Но возвышенность сохранила свое название в веках.

Сегодня Мамаев курган больше известен как возвышенность на берегу Волги в Волгограде. Во время Великой Отечественной войны там прошли самые ожесточенные бои Сталинградской битвы. Сегодня там стоит монумент «Родина-мать зовет!» и памятник погибшим героям. Что именно имел в виду глава Краснодарского края, когда сравнивал свалку и Мамаев курган — непонятно. Комментариев от пресс-службы регионального правительства пока получить не удалось.