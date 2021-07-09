Кубанские курорты будут принимать туристов, готовых привиться на месте

Власти Краснодарского края разрешили принимать туристов, которые готовы привиться во время отдыха в регионе. Такое постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Оно будет действовать с 1 августа, написало РИА «Новости». Туристам можно будет въезжать на территорию региона с отрицательным ПЦР-тестом. Однако в течение трех дней после прибытия надо будет в обязательном порядке привиться.

В июне Кондратьев заявил, что с 1 июля отели на Кубани будут принимать туристов только с отрицательным результатом ПЦР-теста или сертификатом о вакцинации. С 1 августа в гостиницы имеют право заселяться только привитые. Такое решение вызвало волну критики. Туроператоры попросили губернатора изменить правила заселения. Они предположили спад спрос на поездки в Краснодарский край из-за введенных правил.

В конце июня появилась новость о том, что детей до шести лет будут заселять в отели Краснодарского края без ПЦР-тестов на коронавирус. Исключение также сделают для постояльцев, которые переболели ковидом не более полугода назад.