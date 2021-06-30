Детей до 6 лет будут заселять в гостиницы Кубани без ПЦР-тестов

В Краснодарском крае детей в возрасте до шести лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов на коронавирус. Такое же исключение сделают для постояльцев, которые переболели ковидом не более полугода назад, сообщило РИА «Новости».

Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявил, что с 1 августа заселять в гостиницы в регионе будут только вакцинированных гостей. Но в итоге власти решили, что в отелях будут селить и тех, кто переболел ковидом за последние шесть месяцев. Сдавать ПЦР-тест переболевшим не потребуется, как и детям в возрасте до шести лет.

Изначально сдавать тесты в регионе хотели обязать всех туристов вне зависимости от возраста.

Губернатор Краснодарского края на прошлой неделе внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», который продлится как минимум до 1 октября. Сообщалось, что с 1 июля принимать гостей в отелях Кубани будут только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации, а с 1 августа в гостиницы будут заселять только привитых.

Ранее риелторы спрогнозировали рост цен на съемные квартиры в Краснодарском крае.