Туроператоры попросили власти Кубани пускать на курорты переболевших ковидом людей

Российский союз туриндустрии обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой изменить правила заселения туристов в гостиницы на курортах Кубани.

В письме РСТ указал, что требование об обязательной прививке для отдыхающих с 1 августа может привести к тому, что значительной части туристов придется отказаться от уже купленных путевок, а гостиницы и отели региона будут пустовать, сообщил РБК.

Авторы обращения предложили заселять и туристов, у которых есть справка о том, что они переболели ковидом в последние шесть месяцев. Это позволит уже переболевшим людям посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР-тесты, пояснили в РСТ.

Почетный президент РСТ, глава комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько в комментарии РБК заявил, что ситуация в курортами Кубани пока остается непонятной.

«То ли поездку туда хотят сделать премиальной за вакцинацию, то ли устроить праздник так называемому частному сектору, которому все эти ограничения аккурат до лампочки», — добавил он.

Ранее с предложениями изменить ограничительные меры к властям Краснодарского края обратился Ростуризм. Но на него правительство региона ответило отказом, сообщало ИА Nation News.