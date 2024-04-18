Общество 18 апреля 2024, 09:12 Крымский парламентарий выступил за жесткий контроль трудовой миграции Политик Константинов: трудовая миграция требует жесткого контроля Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В вопросе трудовой миграции необходимо установить жесткий контроль. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Глава региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому иностранцам по 35 видам экономической деятельности запретили на полгода предоставлять работу на основе патентов. Константинов напомнил, что полуостров находится в желтом уровне террористической опасности. Этот статус подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений.

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«Поэтому процессы трудовой миграции в нынешней ситуации требуют жесткого контроля. Эта необходимость диктуется временем», — подчеркнул он.

По его словам, в целом необходимо отслеживать баланс рабочей силы в регионе. Нужно улучшать качество планирования, чтобы не допускать перекосов на рынке труда. Константинов уточнил, что жесткие меры трудовой миграции не должны сказываться на добросовестных людях, которые зарабатывают своим трудом.