Общество 16 апреля 2024, 14:13 Патрушев указал на необходимость усиления борьбы с нелегальной миграцией РИА «Новости»

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Работу по противодействию нелегальной миграции необходимо усилить, чтобы эффективнее бороться с преступниками, в том числе с террористами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Архангельске, сообщило РИА «Новости».

Нелегальная миграция, по его словам, является «питательной средой» для терроризма и экстремизма. Патрушев указал на необходимость борьбы с формированием этнических анклавов и напомнил о поручении президента Владимира Путина по обновлению подходов к миграционной политике.

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«Прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее депутаты предложили лишать мигрантов вида на жительства за любые правонарушения. Законопроект также предполагает выдворение иностранцев в случае совершения тяжкого преступления.