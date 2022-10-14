Крымский мост будет восстанавливать компания «Нижнеангарсктранссрой» | 360°

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14 октября 2022, 11:08

Крымский мост будет восстанавливать компания «Нижнеангарсктранссрой»

Правительство РФ определило подрядчика по восстановлению Крымского моста после теракта

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Восстановление Крымского моста после теракта возьмет на себя компания «Нижнеагарсктрансстрой». Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В документе указывается, что ремонтные работы компания должна завершить не позднее 1 июля 2023 года.

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Предприятие определено единственным исполнителем закупок Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань». Организация должна восстановить разрушенные элементы транспортной и инженерной инфраструктуры транспортного перехода между Крымом и Краснодарским краем.

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В распоряжении отмечается, что исполнитель может привлекать сторонние компании, если они будут выполнять не более 50% совокупного стоимостного объема работ.

Ранее сообщалось, что Мишустин призвал обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно в полном объеме, чтобы не возникало сбоев. Премьер России обратил внимание, что требуется досконально проработать все детали перевозок в Крым людей и грузов на время ремонта моста.

Оперативные службы быстро восстановили работу Крымского моста после ЧП. В настоящий момент транспортный переход из Крыма на Кубань работает в штатном режиме.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

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