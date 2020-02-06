Крымские священники стали молиться о дожде из-за нехватки воды в Симферополе

Симферополь столкнулся с проблемой нехватки воды. На борьбу с ненастьем бросили все силы. В крымской епархии уже несколько дней проходят молебны, чтобы в регионе пошли спасительные дожди.

«Было распоряжение митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Теперь мы проводим молебны о ниспослании дождя. Начали еще на прошлой неделе», — приводит издание «Подъем» сообщение пресс-службы епархии.

Там добавили, что богослужения проходят во всех храмах. Кроме того, священнослужители освящали водохранилища в Симферополе.

В начале февраля глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что в городе введут график подачи воды. Такое решение приняли из-за нехватки воды и обмеления водохранилищ. Ввести изменения должны были с 10 числа. Предполагалось, что горячую воду будут давать только по выходным, а холодную — утром и вечером.

Власти говорили, что воды хватит примерно на 100 дней, если в регионе не пройдут дожди. К счастью, осадки все же выпали и водохранилища заполнились. В итоге жителям пообещали не вводить ограничения.