Отменено ограничение на подачу воды в Симферополе
Об этом в Facebook сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
«По оперативной информации Государственного комитета по водным ресурсам Республики Крым, на сегодняшний день Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Партизанское — на 34%, Аянское водохранилище — на 32%», — написал он.
Гоценюк напомнил, что Крым — вододефицитный регион. Поэтому вопрос сбережения воды является одним из самых насущных. Власти объявили о возможном ограничении подачи воды из-за недостаточного количества осадков, выпавших в осенне-зимний период.
Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль сообщил, что запасов водохранилищ хватит для обеспечения водой Симферополя и населенных пунктов района до 1 июня текущего года.