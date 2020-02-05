Отменено ограничение на подачу воды в Симферополе

Крымские власти решили не ограничивать подачу воды потребителям Симферополя, так как особой необходимости в этом нет. Прошедшие дожди обеспечили заметный приток в водохранилища, которые обеспечивают город.

Об этом в Facebook сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«По оперативной информации Государственного комитета по водным ресурсам Республики Крым, на сегодняшний день Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Партизанское — на 34%, Аянское водохранилище — на 32%», — написал он.

Гоценюк напомнил, что Крым — вододефицитный регион. Поэтому вопрос сбережения воды является одним из самых насущных. Власти объявили о возможном ограничении подачи воды из-за недостаточного количества осадков, выпавших в осенне-зимний период.

Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль сообщил, что запасов водохранилищ хватит для обеспечения водой Симферополя и населенных пунктов района до 1 июня текущего года.