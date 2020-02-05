Подачу воды в Симферополе ограничат из-за дефицита

В Симферополе могут начать отключать воду — ее в столице Крыма катастрофически не хватает. Городские водохранилища обмелели.

«Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас, на сегодняшний день, будет введено ограничение подачи воды [в Симферополе]», — приводит РИА «Новости» слова главы администрации города Елены Проценко. На своей странице в Fасеbооk она написала, что со следующего понедельника, 10 февраля, в городе отключат горячую воду (она будет только по выходным), а холодную воду будут подавать утром и вечером.

Во время хозяйственного совещания глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль рассказал, что если не будет достаточно осадков, до воды в трех водохранилищах Симферополя хватит максимум дней на 100.

В январе на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников региона за то, что они мало внимания уделяют проблемам с водой. Он призвал максимально чутко откликаться на запросы крымчан.