Крымская чиновница в шубе отозвала заявление об увольнении

Глава горсовета Керчи Мая Хужина решила отозвать свое прошение об отставке. Заявление по собственному желанию она написала из-за скандала. Хужина со своим замом и керченскими депутатами прошлась по домам бывших блокадников и подарила им по батону и медали. Чиновницы были в дорогих шубах.

«Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость», — заявила Хужина. Ее слова привел ТАСС.

Чиновница добавила, что не видит своей вины в скандале с блокадниками. Дочь одной из ветеранов рассказала, что ее матери Евгении Прошиной чиновницы преподнесли большой букет цветов, медаль и пирог. По словам дочери, ее мама никакой обиды не чувствует.

История все равно приобрела небывалый резонанс. О чиновницах в дорогих шубах не высказался только ленивый. Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась их поведением и посоветовала им не «переусердствовать» в погоне за патриотизмом.

«В Керчи бабушкам и дедушкам, пережившим блокаду Ленинграда, раздали батоны хлеба. И, как полагается, сделали об этом „подвиге“ фотоотчет. Нормального человека злость берет, когда он видит эти снимки», — заявила Поклонская.

Глава Крыма Сергей Аксенов и вовсе пообещал лишить должностей оскандалившихся чиновниц. Под раздачу попали Хужина, ее зам и депутаты.

«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!» — заявил Аксенов. Он пообещал, что на заседании Госовета Крыма 31 января проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии.