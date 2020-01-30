Крымских чиновниц в шубах уволят за батоны для блокадников

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал лишить должностей председателя горсовета Керчи и депутатов. Он так решил после того, как чиновники поздравили ветеранов-блокадников Крыма хлебом.

«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!» — заявил Аксенов.

По словам главы Крыма 31 января Госсовет Крыма проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии.

По его мнению, поступок чиновников совершенно недопустим. Аксенов пригрозил виновным самыми жестокими мерами.

«Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии „Единая Россия“», — написал глава Крыма в Facebook.

Скандал разгорелся после того, как глава городского совета Керчи Мая Хужина вместе со своим замом Ларисой Щербулой в сопровождении свиты отправились по квартирам пожилых жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда. Чиновницы пришли в шубах и «вручили» старикам по батону хлеба и медальке. Когда об этом стало известно, возмутилась вся Россия. В свое оправдание женщины сказали, что это были не просто так себе батоны, а специальная выпечка ручной работы, которую для блокадников приготовили караимы.