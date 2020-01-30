Поклонская призвала чиновников «не переусердствовать с патриотизмом» после ситуации с батоном в Керчи

Наталью Поклонскую возмутило поведение крымских чиновниц, которые подарили ветеранам по медали и батону хлеба в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Она посоветовала им не переусердствовать в погоне за патриотизмом — это лишь разозлит россиян.

«В Керчи бабушкам и дедушкам, пережившим блокаду Ленинграда, раздали батоны хлеба. И, как полагается, сделали об этом „подвиге“ фотоотчет. Нормального человека злость берет, когда он видит эти снимки», — написала она в своем Telegram-канале.

Она отметила, что по «тетям в шубах» сразу видно, что они живут хорошо. На их фоне вид бабульки в халате, которая держит в руках подаренный батон, вызывает лишь жалость и злость. Поклонская уверена — с приближением Дня Победы таких «дурацких и оскорбительных ситуаций» станет намного больше.

Я вас прошу, не переусердствуйте в погоне за патриотизмом — это выглядит убого. Народ от этого сильно злится — и я его понимаю. Будет смешно, если на покупку нескольких батонов хлеба деньги были выделены из бюджета города Наталья Поклонская.

Чиновницы из Крыма уже объяснили свой поступок: они не сняли шубы, потому что спешили успеть поздравить всех ветеранов — их в Керчи осталось всего 11. Они пояснили, что хлеб бабушкам и дедушкам передала татарская община города. Это были не обычные батоны, а караимские пироги ручной работы.