Крупный бизнес выступил за скорейшее введение продуктовых карточек для бедных россиян
В России необходимо как можно быстрее ввести продуктовые карточки для бедных граждан страны. Предложение властям РФ высказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, сообщил Ura.Ru в Telegram.
Чтобы стимулировать потребительский спрос, полагают в РСПП, нужно субсидировать покупку россиянами с наиболее низкими доходами произведенных в РФ продуктов.
Продуктовые карточки, по мнению бизнеса, могли бы гарантировать сбыт товаров для отечественных производителей. Опасения последних о том, что их вытеснит импорт при возможном частичном или полном отказе от продовольственного эмбарго, таким образом сошли бы на нет.
В апреле в несетевой рознице на 0,67%, по сравнению с мартом, подорожали продукты. Больше всего цены поднялись на сосиски, сардельки и майонез.
В середине марта российское правительство обратилось к Минфину с просьбой дать оценку программе потребительских сертификатов. Она предусматривает получение гражданами фиксированной суммы на банковскую карту, которую можно тратить на продукты.