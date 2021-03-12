Минфин оценит введение «продовольственных карточек»

Российское правительство попросило Минфин оценить программу потребительских сертификатов, позволяющую гражданам получать на банковскую карту фиксированную сумму и тратить ее на продукты. Ведомство утверждает, что помощь малоимущим гражданам на проектной мощности обеспечит прирост ВВП в полтора раза по сравнению с затраченными средствами.

Об этом газете «Известия» сообщил источник в правительстве. Эту программу кабмину в 2020 году предложил Минпромторг. Министерство предложило оказывать адресную помощь людям, чьи доходы меньше регионального прожиточного минимума. Потребительский сертификат предлагалось привязать к карте «Мир».

Малоимущие граждане не склонны сберегать свой доход, и полученные от программы средства вновь поступят в экономику.

При выходе программы на проектную мощность прирост ВВП превысит размер затраченных средств в 1,6–1,9 раза. Однако Минпромторгу все равно придется добавить в свою программу позицию Минфина. Но это скорее техническая процедура межведомственного взаимодействия, чем возобновление обсуждения программы.

Три года назад Минфин уже заявлял, что в бюджете нет средств на продовольственную помощь. Но то обычная для ведомства реакция на предложение увеличить социальную помощь, сказал изданию заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Обычно Минфин отказывает в финансировании по таким проектам. Например, аналогичная ситуация была, когда депутаты предложили ввести бесплатное горячее питание для начальной школы, а также организовать помощь для семей с детьми до трех лет. Хотя, в итоге такие меры поддержки сейчас работают», — сказал он.

Союз потребителей России в феврале предложил выдавать «продуктовые карточки» россиянам, получающим жилищные субсидии.